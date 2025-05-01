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01 мая 2025, 21:15

Россияне уничтожили гражданский автомобиль на Запорожье

01 мая 2025, 21:15
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фото: Запорожская ОВА
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Сегодня, 1 мая, российские террористы атаковали дроном гражданский автомобиль в одной из прифронтовых общин Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Машина сгорела. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 458 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Есть повреждения.

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война пожар оккупанты авто дрон Запорожская область БПЛА Запорожская ОВА Федоров Иван Сергеевич
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