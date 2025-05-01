Россияне уничтожили гражданский автомобиль на Запорожье
Сегодня, 1 мая, российские террористы атаковали дроном гражданский автомобиль в одной из прифронтовых общин Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Машина сгорела. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 458 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Есть повреждения.
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