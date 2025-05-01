Россияне обстреляли объект транспортной инфраструктуры в Харькове: последствия удара

фото: Харьковская областная прокуратура

Днем 1 мая российские войска нанесли удар по Харькову беспилотниками типа "Молния". Один из вражеских БпЛА попал по объекту транспортной инфраструктуры

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

По материалам следствия, оккупанты атаковали Харьков в период с 11:45 до 13:30. Предварительно для ударов по городу российская армия использовала два беспилотника типа "Молния".

"В Киевском районе города зафиксировано попадание в открытую местность. Без разрушений и повреждений. Еще один удар БпЛА пришелся по объекту транспортной инфраструктуры в Основянском районе", – говорится в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших.

По факту совершения военных преступлений правоохранители проводят досудебные расследования.

Напомним, сегодня россияне в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками типа "Молния".

Ранее прокуратура показала последствия удара по АЗС в Харькове.