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Жителю Запоріжжя повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Ділок запропонував чоловіку призовного віку за 9000 доларів організувати безперешкодний виїзд з України в обхід установленої процедури. Він запевнив, що має особисті зв’язки в Держприкордонслужбі та митних органах, які дозволять перетнути кордон через "зелений коридор".

Також за додаткову плату в 200 доларів фігурант пообіцяв сприяти в терміновому виготовленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Правоохоронці затримали ділка під час одержання обумовленої суми за свої "послуги".

Фігуранта взяли під варту з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, у Харкові судитимуть дезертира, який організовував втечу чоловіків за кордон.