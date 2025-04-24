Житель Запоріжжя намагався за 9000 доларів організувати переправлення чоловіків за кордон
Жителю Запоріжжя повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.
Ділок запропонував чоловіку призовного віку за 9000 доларів організувати безперешкодний виїзд з України в обхід установленої процедури. Він запевнив, що має особисті зв’язки в Держприкордонслужбі та митних органах, які дозволять перетнути кордон через "зелений коридор".
Також за додаткову плату в 200 доларів фігурант пообіцяв сприяти в терміновому виготовленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Правоохоронці затримали ділка під час одержання обумовленої суми за свої "послуги".
Фігуранта взяли під варту з можливістю внесення застави.
Нагадаємо, у Харкові судитимуть дезертира, який організовував втечу чоловіків за кордон.