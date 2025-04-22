Россия атаковала Украину более полусотней беспилотников: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 22 апреля Россия атаковали Украину 54 ударными дронами типа Shahed, а также беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 сбили 38 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

Еще 16 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Одесщина и Киевщина.

Напомним, 21 апреля около 23:00 россияне массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате вражеского удара пострадали три человека.

В ГСЧС показали, как тушили пожар после дроновой атаки по Одессе.