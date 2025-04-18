Окупанти скинули на Запорізьку область 7 авіабомб: є руйнування

16 квітня 2025

Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+

Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...