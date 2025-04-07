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В Запорожье разоблачили мужчин, производивших наркотики. Затем они продавали запрещенные вещества

Об этом сообщает полиция Запорожской области, передает RegioNews.

В Запорожье будут судить организованную группу наркодельцов. Следователи выяснили, что трое мужчин в возрасте 41, 45 и 47 лет в гараже обустроили лабораторию и производили там наркотические вещества. Затем они продавали "товар" в разных регионах Украины.

"В результате ряда обыскных мероприятий правоохранители изъяли лабораторное оборудование, химические реактивы, готовый к реализации психотроп, весы, мобильные телефоны, банковские карты и другие доказательства", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Днепропетровской области разоблачили наркодилеров, которые обустроили лаборатории с миллионным оборотом. У них нашли наркотиков более чем на 20 миллионов гривен.