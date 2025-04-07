10:59  07 квітня
У Полтаві пів року не буде гарячої води: список вулиць
05:24  07 квітня
У Карпатах заблукали двоє 17-річних юнаків з Києва
04:28  07 квітня
На Харківщині в електричці чоловік показував пасажирам статевий орган
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2025, 18:35

У Запоріжжі чоловіки зробили з гаража наркотичну лабораторію

07 квітня 2025, 18:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі викрили чоловіків, які виготовляли наркотики. Потім вони продавали заборонені речовини

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

У Запоріжжі будуть судити організовану групу наркоділків. Слідчі з'ясували, що троє чоловіків віком 41, 45 та 47 років в гаражі облаштували лабораторію, і виробляли там наркотичні речовини. Потім вони продавали "товар" в різних регіонах України.

"У результаті низки обшукових заходів правоохоронці вилучили лабораторне обладнання, хімічні реактиви, готовий до реалізації психотроп, ваги, мобільні телефони, банківські картки та інші докази", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській області викрили наркодилерів, які облаштували лабораторії з мільйонним обігом. У них знайшли наркотиків на понад 20 мільйонів гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
наркобізнес
На Харківщині поліцейські викрили групу наркоторговців, у яких вилучили понад 1 кілограм канабісу
07 квітня 2025, 14:25
Виготовляв та збував наркотики: рівнянин сяде на понад 5 років
07 квітня 2025, 11:54
Поліцейські Тернопільщини викрили організовану злочинну групу, яка реалізовували наркотики на території двох областей
04 квітня 2025, 17:45
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: є постраждалі
07 квітня 2025, 19:55
Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН через удар РФ по Кривому Рогу
07 квітня 2025, 19:35
Пускали лише перевірених: у Харкові працював незаконний покер-клуб
07 квітня 2025, 19:20
У Києві чоловік посварився з перехожим та влаштував стрілянину
07 квітня 2025, 18:55
Жителю Тернопільщини загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконний обіг зброї та боєприпасів
07 квітня 2025, 17:35
Медики намагаються врятувати 4-річного хлопчика, пораненого внаслідок удару по Кривому Рогу
07 квітня 2025, 17:05
У низці населених пунктів Харківщини змінюють порядок виплати пенсій Укрпоштою: що треба знати
07 квітня 2025, 16:50
Житель Харкова шпигував за ЗСУ та передавав дані ворогу
07 квітня 2025, 16:32
У Запорізькі області затримали чоловіка, який за 15 000 доларів організовував незаконні тури для військовозобов’язаних за кордон
07 квітня 2025, 16:28
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олександр Мусієнко
Всі блоги »