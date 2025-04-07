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У Запоріжжі викрили чоловіків, які виготовляли наркотики. Потім вони продавали заборонені речовини

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

У Запоріжжі будуть судити організовану групу наркоділків. Слідчі з'ясували, що троє чоловіків віком 41, 45 та 47 років в гаражі облаштували лабораторію, і виробляли там наркотичні речовини. Потім вони продавали "товар" в різних регіонах України.

"У результаті низки обшукових заходів правоохоронці вилучили лабораторне обладнання, хімічні реактиви, готовий до реалізації психотроп, ваги, мобільні телефони, банківські картки та інші докази", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській області викрили наркодилерів, які облаштували лабораторії з мільйонним обігом. У них знайшли наркотиків на понад 20 мільйонів гривень.