Вражеская атака на Харьков: пострадали 11 человек
В результате массированной атаки российских беспилотников на Харьков есть раненые
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, среди раненых 14-летняя девушка, 25-летний мужчина, 70-летняя женщина, 60-летний мужчина и 20-летняя девушка. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.
Острую реакцией на стресс получили две 79-летние женщины, 31-летний и 27-летний мужчины и 60-летняя женщина.
Кроме того, повреждены гражданские автомобили, хозяйственные постройки.
Профильные службы продолжают устранять последствия обстрела города.
Напомним, вечером 26 марта российская армия нанесла массированный обстрел ударными беспилотниками по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору Харькова. Возникли пожары. Ранее сообщалось о 9 пострадавших.
Кроме Харькова, россияне вечером атаковали поселок Золочев. Беспилотник попал в жилой дом. Есть пострадавшие.