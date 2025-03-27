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27 марта 2025, 07:46

Вражеская атака на Харьков: пострадали 11 человек

27 марта 2025, 07:46
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фото: ГСЧС Харьковщины
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В результате массированной атаки российских беспилотников на Харьков есть раненые

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, среди раненых 14-летняя девушка, 25-летний мужчина, 70-летняя женщина, 60-летний мужчина и 20-летняя девушка. Им предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

Острую реакцией на стресс получили две 79-летние женщины, 31-летний и 27-летний мужчины и 60-летняя женщина.

Кроме того, повреждены гражданские автомобили, хозяйственные постройки.

Профильные службы продолжают устранять последствия обстрела города.

Напомним, вечером 26 марта российская армия нанесла массированный обстрел ударными беспилотниками по гражданской инфраструктуре и жилищному сектору Харькова. Возникли пожары. Ранее сообщалось о 9 пострадавших.

Кроме Харькова, россияне вечером атаковали поселок Золочев. Беспилотник попал в жилой дом. Есть пострадавшие.

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