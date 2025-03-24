16:16  23 марта
ДТП в Хмельнитчине: спасатели деблокировали беременную женщину
13:09  23 марта
Во Львове в гостинице целая семья отравилась угарным газом
10:36  23 марта
В Киеве из-за вражеской атаки пострадал офис OBOZ.UA
UA | RU
UA | RU
24 марта 2025, 07:30

Удары КАБами, обстрелы из РСЗО и артиллерии: на Запорожье повреждена гражданская инфраструктура

24 марта 2025, 07:30
Читайте також українською мовою
фото: Запорожская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска нанесли 449 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, есть раненая мирная жительница

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Женщина пострадала в результате вражеской атаки по областному центру. Поступило 34 сообщения о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Иван Федоров добавил, что вчера войска РФ совершили:

  • пять авиационных ударов по Гуляйполю, Железнодорожному и Малой Токмачке.
  • 272 вражеских БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Веселянку, Новоивановку, Пятихатки, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
  • девять обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Щербаки, Малую Токмачку и Чаривное.
  • 163 артобстрела нанесли оккупанты по территории Пятихаток, Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

Напомним, в ночь на 24 марта российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. Из-за вражеских обстрелов произошел пожар, пострадала мирная жительница.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война обстрелы оккупанты Запорожская область пострадавшая Запорожская ОВА Федоров Иван Сергеевич
Российская авиация атаковала Сумщину КАБами: погибла работница магазина, есть разрушения
24 марта 2025, 03:05
В Харьковской области российский дрон ранил мужчину и беременную женщину
24 марта 2025, 00:23
Обстрелы Никопольщины: есть разрушения, пострадали три человека
23 марта 2025, 15:53
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 24 марта
24 марта 2025, 09:00
На Донетчине за прошедшие сутки россияне убили двух мирных жителей
24 марта 2025, 08:51
Россияне атаковали Никополь из РСЗО "Град": есть разрушения, пострадал гражданский
24 марта 2025, 08:50
Ночью ПВО сбила более 50 российских "шахедов" и БпЛА других типов
24 марта 2025, 08:40
На Полтавщине четверо детей избили 10-летнего мальчика
24 марта 2025, 08:15
В Сумской области ПВО сбила 4 ударных БпЛА
24 марта 2025, 08:05
Обстрелы Херсонщины: оккупанты ранили 4 гражданских
24 марта 2025, 07:57
Оккупанты продолжают обстреливать приграничья Сумщины: есть погибшие и раненые
24 марта 2025, 07:55
С сегодняшнего дня на дорогах Украины станет больше камер: адреса
24 марта 2025, 07:52
Уничтожение российской ПВО в Крыму: появились новые детали спецоперации ГУР
24 марта 2025, 07:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »