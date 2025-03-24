Удары КАБами, обстрелы из РСЗО и артиллерии: на Запорожье повреждена гражданская инфраструктура
За прошедшие сутки российские войска нанесли 449 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, есть раненая мирная жительница
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Женщина пострадала в результате вражеской атаки по областному центру. Поступило 34 сообщения о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Иван Федоров добавил, что вчера войска РФ совершили:
- пять авиационных ударов по Гуляйполю, Железнодорожному и Малой Токмачке.
- 272 вражеских БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Веселянку, Новоивановку, Пятихатки, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
- девять обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Щербаки, Малую Токмачку и Чаривное.
- 163 артобстрела нанесли оккупанты по территории Пятихаток, Каменского, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
Напомним, в ночь на 24 марта российские оккупанты нанесли удар по Запорожью. Из-за вражеских обстрелов произошел пожар, пострадала мирная жительница.
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