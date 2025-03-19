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19 марта 2025, 14:20

В Запорожской области в результате обстрелов есть повреждения на сельхозпредприятии

19 марта 2025, 14:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Российская армия атакует гражданскую инфраструктуру Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В Малокатериновке в результате удара FPV-дроном взрывной волной и обломками повреждены частный дом и детская площадка.

В Беленьком в результате атаки на сельхозпредприятие повреждено оборудование.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 426 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

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