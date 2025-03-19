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Российские войска снова ударили по Купянску. Из-под завалов достали тело мужчины

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, около 20:50 российские войска применили авиацию против гражданского населения. В результате атаки поврежден частный дом. Также произошел пожар в гараже.

54-летняя женщина получила ранения. Ее госпитализировали медики.

"Из-под завалов деблокировали 51-летнего гражданского мужчину, который получил травмы несовместимые с жизнью", - сообщил глава ОВА.

Напомним, ранее россияне ударили беспилотником по Херсону. В результате атаки у 25-летнего жителя города взрывная травма и обломочное ранение голени.