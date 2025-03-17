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17 марта 2025, 07:16

Россияне более 400 раз обстреляли города и села на Запорожье

17 марта 2025, 07:16
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фото: Запорожская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска нанесли 415 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Поступило 3 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры и автомобиля. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.

    Напомним, в течение 16 марта российские войска совершили 114 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В результате атак погиб человек и есть раненые.

    Запорожская область Запорожская ОВА обстрелы Федоров Иван Сергеевич война оккупанты
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