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17 марта 2025, 00:41

Россияне атаковали дронами два авто на Сумсщине: есть раненые

17 марта 2025, 00:41
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В воскресенье 16 марта, в течение дня оккупанты на территории Сумского района атаковали беспилотниками два автомобиля

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В Миропольской громаде FPV-дрон попал в автомобиль, развозивший хлеб. 48-летняя пассажирка получила ранения.

В Белопольской громаде беспилотник атаковал легковушку, раненый 31-летний водитель.

Напомним, 16 марта оккупанты атаковали из БпЛА жителей села Золотая Балка на Херсонщине. В результате обстрела погибла пенсионерка, раненый пожилой мужчина.

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