Захватчики упрощают военный учет местного населения на ВОТ Запорожской области
Оккупационные власти упрощают военный учет на временно захваченной территории Запорожской области
Об этом сообщает Бердянская МВА, передает RegioNews.
"Законодательное собрание подконтрольной Кремлю "власти" одобрило в первом чтении законопроект о дополнительном финансировании системы военного учета. Это значит, что теперь оккупанты смогут быстрее и проще ставить на учет мужчин, в том числе тех, кто уже отслужил", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это еще один шаг, чтобы сделать мужчин на временно оккупированных территориях "пушечным мясом" для российской армии.
Таким образом, добавили в МВА, оккупационная администрация продолжает усиливать контроль над жителями ВОТ Запорожской области.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне развернули на ВТО новый фильтрационный лагерь для проверки на сотрудничество с украинскими войсками и принудительной выдаче паспортов гражданина РФ.