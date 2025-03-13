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Об этом сообщает Бердянская МВА, передает RegioNews.

"Законодательное собрание подконтрольной Кремлю "власти" одобрило в первом чтении законопроект о дополнительном финансировании системы военного учета. Это значит, что теперь оккупанты смогут быстрее и проще ставить на учет мужчин, в том числе тех, кто уже отслужил", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это еще один шаг, чтобы сделать мужчин на временно оккупированных территориях "пушечным мясом" для российской армии.

Таким образом, добавили в МВА, оккупационная администрация продолжает усиливать контроль над жителями ВОТ Запорожской области.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне развернули на ВТО новый фильтрационный лагерь для проверки на сотрудничество с украинскими войсками и принудительной выдаче паспортов гражданина РФ.