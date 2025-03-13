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13 березня 2025, 05:46

Загарбники спрощують військовий облік місцевого населення на ТОТ Запорізької області

13 березня 2025, 05:46
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Окупаційна влада спрощує військовий облік на тимчасово захопленій території Запорізької області

Про це повідомляє Бердянська МВА, передає RegioNews.

"Законодавчі збори підконтрольної Кремлю "влади" схвалили в першому читанні законопроєкт про додаткове фінансування системи військового обліку. Це означає, що тепер окупанти зможуть швидше та простіше ставити на облік чоловіків, зокрема тих, хто вже відслужив", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це – ще один крок, аби зробити чоловіків на тимчасово окупованих територіях "гарматним м’ясом" для російської армії.

У такий спосіб, додали у МВА, окупаційна адміністрація продовжує посилювати контроль над жителями ТОТ Запорізької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни розгорнули на ТОТ новий фільтраційний табір для перевірки на співпрацю з українськими військами та примусової видачі паспортів громадянина РФ.

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