Загарбники спрощують військовий облік місцевого населення на ТОТ Запорізької області
Окупаційна влада спрощує військовий облік на тимчасово захопленій території Запорізької області
Про це повідомляє Бердянська МВА, передає RegioNews.
"Законодавчі збори підконтрольної Кремлю "влади" схвалили в першому читанні законопроєкт про додаткове фінансування системи військового обліку. Це означає, що тепер окупанти зможуть швидше та простіше ставити на облік чоловіків, зокрема тих, хто вже відслужив", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це – ще один крок, аби зробити чоловіків на тимчасово окупованих територіях "гарматним м’ясом" для російської армії.
У такий спосіб, додали у МВА, окупаційна адміністрація продовжує посилювати контроль над жителями ТОТ Запорізької області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни розгорнули на ТОТ новий фільтраційний табір для перевірки на співпрацю з українськими військами та примусової видачі паспортів громадянина РФ.