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Про це повідомляє Бердянська МВА, передає RegioNews.

"Законодавчі збори підконтрольної Кремлю "влади" схвалили в першому читанні законопроєкт про додаткове фінансування системи військового обліку. Це означає, що тепер окупанти зможуть швидше та простіше ставити на облік чоловіків, зокрема тих, хто вже відслужив", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це – ще один крок, аби зробити чоловіків на тимчасово окупованих територіях "гарматним м’ясом" для російської армії.

У такий спосіб, додали у МВА, окупаційна адміністрація продовжує посилювати контроль над жителями ТОТ Запорізької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни розгорнули на ТОТ новий фільтраційний табір для перевірки на співпрацю з українськими військами та примусової видачі паспортів громадянина РФ.