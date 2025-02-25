ВСУ уничтожили еще 1300 оккупантов, пять танков и 26 артсистем россиян
В течение суток, 24 февраля, российская армия потеряла на войне против Украины 1300 солдат, 26 артиллерийских систем, 11 ББМ и 122 беспилотника
Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.25 ориентировочно составили:
Напомним, ранее в Донецкой области ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-350 "Витязь" стоимостью 135 млн долларов.
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