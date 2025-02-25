Россия держит в Черном море один ракетоноситель
По состоянию на утро 25 февраля в Черном море – один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, передает RegioNews.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море – 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.
Напомним, военные моряки показали, как ночью уничтожают "шахеды" над Одесщиной.
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