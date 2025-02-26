Под Запорожьем пиротехники уничтожили боевую часть вражеского "Шахеда"
На днях, 23 февраля, в балке одного из населенных пунктов Запорожского района местные жители обнаружили боеприпас
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Специалисты идентифицировали его как боевую часть ударного дрона типа Shahed.
Саперы изъяли и транспортировали взрывчатку в специально подготовленное место для дальнейшего уничтожения.
Напомним, ранее в Киевской области в лесу нашли российскую авиабомбу ОГАБ-500 "Геракл", которая осталась еще со времен пребывания российских войск в регионе.
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