Під Запоріжжям піротехніки знищили бойову частину ворожого "Шахеда"
Днями, 23 лютого, у балці одного з населених пунктів Запорізького району місцеві виявили боєприпас
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
Фахівці ідентифікували його як бойову частину ударного дрона типу Shahed.
Сапери вилучили та транспортували вибухівку до спеціально підготовленого місця для подальшого знищення.
Нагадаємо, раніше на Київщині в лісі знайшли російську авіабомбу ОДАБ-500 "Геракл", яка залишилася ще з часів перебування російських військ в регіоні.
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