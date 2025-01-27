Удар по Запорожью 8 января: увеличилось количество жертв

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Число погибших в результате ракетного удара по Запорожью 8 января возросло

Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регина Харченко, передает RegioNews.

В городской больнице скончалась женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи до последнего боролись за жизнь невинного человека", – отметила Харченко.

Таким образом, в результате атаки на город 8 января погибли 15 человек.

Напомним, 8 января около 15:40 россияне ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья. Также были повреждены многоэтажные дома и другая инфраструктура города. Обломки попали в трамвай и маршрутку с пассажирами.

Момент атаки россиян на город попал на видеорегистратор.