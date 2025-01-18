Россияне атаковали Украину ракетами и дронами: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 18 января силы обороны Украины сбили две российские баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 и 24 беспилотника

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

С 19:00 17 января россияне атаковали Украину 39 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также применили четыре баллистических ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбытие двух ракет "Искандер-М"/KN-23 на Киевщине и 24 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской , Херсонской и Донецкой областей.

14 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

Напомним, в ночь на 17 января россияне запустили по Украине 50 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Также применили две баллистические ракеты "Искандер-М". Силы ПВО сбили 33 вражеских дрона.