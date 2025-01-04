Россияне обстреляли поселок в Харьковской области: погиб мужчина
В субботу, 4 января, около 10:50 российские войска обстреляли поселок Ковшаровка Купянского района
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
В результате обстрела погиб 74-летний мужчина.
Поврежден многоквартирный жилой дом.
Напомним, 4 января российские военные обстреляли из артиллерии Никополь. Пострадали три человека.
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