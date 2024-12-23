фото: Сергей Лысак

В течение суток российская армия обстреливала Никопольский район Днепропетровской области, применяя ударные дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. В результате атак повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под обстрелами оказались Никополь и Марганецкая община. К счастью, люди не пострадали. На остальной территории региона было тихо.

"Повреждены два частных дома, столько же хозяйственных сооружений. Задело и линию электропередач", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря российские войска атаковали беспилотником Берислав Херсонской области. В результате вражеских ударов погиб мирный житель. В регионе есть раненые.