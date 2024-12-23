08:46  23 декабря
В центре Кривого Рога дети нашли российский гранатомет
12:19  22 декабря
Трагедия на Закарпатье: полиция устанавливает обстоятельства гибели двухлетнего мальчика
11:04  23 декабря
В Киеве задержали 15-летнего парня за поджог почтового отделения
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2024, 19:43

На Днепропетровщине россияне обстреляли жилые дома дронами и артиллерией

23 декабря 2024, 19:43
Читайте також українською мовою
фото: Сергей Лысак
Читайте також
українською мовою

В течение суток российская армия обстреливала Никопольский район Днепропетровской области, применяя ударные дроны-камикадзе и тяжелую артиллерию. В результате атак повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под обстрелами оказались Никополь и Марганецкая община. К счастью, люди не пострадали. На остальной территории региона было тихо.

"Повреждены два частных дома, столько же хозяйственных сооружений. Задело и линию электропередач", - говорится в сообщении.

Напомним, 23 декабря российские войска атаковали беспилотником Берислав Херсонской области. В результате вражеских ударов погиб мирный житель. В регионе есть раненые.

война обстрелы оккупанты Днепропетровская область Лысак Сергей Петрович разрушения Никопольщина
Оккупанты на Луганщине объявляют "бесхозными" дома, в которых живут люди, – ОВА
23 декабря 2024, 16:43
Россияне атаковали дроном село на Херсонщине: пострадал гражданский
23 декабря 2024, 15:55
Россияне ударили по поселку на Харьковщине: раненый мужчина
23 декабря 2024, 12:57
Все новости »
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
Конфликт с DeepState и сообщение об окружении ВСУ в Макаровке
23 декабря 2024, 20:00
На Закарпатье замаскированный под инкассатора переправщик едва не убил уклониста
23 декабря 2024, 19:20
Сухопутные войска сбили еще почти 180 российских дронов
23 декабря 2024, 18:45
Российская армия нанесла удары по Бериславу и Херсонскому району: погиб мужчина, есть раненые
23 декабря 2024, 18:13
В Тернополе предателя Украины из Донбасса приговорили к 15 годам тюрьмы
23 декабря 2024, 17:59
Силы ПВО работают по российским дронам в Киевской области: есть угроза для столицы
23 декабря 2024, 17:45
Комитет ВРУ поддержал законопроект о декриминализации порно
23 декабря 2024, 17:28
В Одесской области шестеро мужчин пытались сбежать за границу по указаниям в Telegram
23 декабря 2024, 17:15
В ОСУВ "Хортица" заявили, что окружение подразделений ВСУ в Макаровке Донецкой области - фейк
23 декабря 2024, 17:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »