Jккупанты за сутки более 350 раз били по населенным пунктам Запорожской области
В течение 18 декабря российские военные нанесли 358 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- Враг нанес 2 авиационных удара по Гуляйпольскому и Малым Щербакам.
- 181 БпЛА разной модификации атаковал Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
- 10 обстрелов из РСЗО накрыли Чаривное и Новодаровку.
- 165 артобстрелов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
В полицию поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
Напомним, 18 декабря россияне ударили FPV-дроном по админзданию в Сумской области. Возник пожар.
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