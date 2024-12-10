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10 декабря 2024, 19:48

Россияне атакуют с дронов жителей Херсонщины: ранены еще пять человек

10 декабря 2024, 19:48
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фото: полиция
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В результате сброса российскими военными взрывчатки с дронов в поселках Киндейка и Антоновка в пригороде Херсона пострадали четверо мужчин и женщина

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

Один 48-летний мужчина получил минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травму в результате сброса взрывчатки с дрона в Киндейке. Также под удар вражеского дрона попал 48-летний житель Антоновки. У него взрывная и открытая черепно-мозговая травма. Оба мужчина госпитализированы.

Впоследствии Мрочко сообщил, что еще двух человек оккупанты ранили в Киндейке, атаковав их из беспилотника.

Речь идет о двух мужчинах в возрасте 44 и 63 лет. Они также получили минно-взрывную травму и обломочные ранения.

Впоследствии к медикам за помощью обратилась 36-летняя женщина. Она пострадала в результате сброса врагом взрывчатки. У пострадавшей – минно-взрывная травма и контузия.

Напомним, ранее в результате дроновой атаки в Антоновке вблизи Херсона пострадала 82-летняя женщина.

обстрелы Херсон дрон Херсонская область Мрочко Роман Николаевич
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