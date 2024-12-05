Россияне обстреляли Запорожскую область из авиации и РСЗО: ранена женщина

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки, 4 декабря, российские оккупационные войска нанесли 389 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадала мирная жительница, повреждена гражданская инфраструктура

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере восемь жилых домов и объектов инфраструктуры.

"78-летняя женщина получила ранения в результате вражеской атаки по Запорожскому району", – говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье разведчики уничтожили РСЗО "Ураган" и транспорт российских оккупантов.