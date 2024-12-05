В Сумской области сбили 8 российских ударных беспилотников, — ОВА
Сегодня, 5 декабря, в небе над Сумщиной подразделения противовоздушной обороны области уничтожили восемь российских беспилотников типа "Shahed"
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
"Благодарим наших зенитчиков за слаженную работу, защиту и сохраненные жизни", — говорится в сообщении.
Напомним, пограничники показали, как на Севере сбили два российских дрона-камикадзе.
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