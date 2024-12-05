В Запорожье почти на двое суток перекроют движение по Днепровской ГЭС

фото: t.me/patrolpolicezp

В связи с проведением ремонтных работ на выходных, 7 и 8 декабря, будет временно ограничено движение по Днепровской ГЭС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Запорожской области.

Так, движение плотиной в связи с проведением ремонтных работ будет перекрыто с 08:00 7 декабря по 19:00 8 декабря.

Патрульные отметили, что объезд будет осуществляться:

через Арковый мост острова Хортица (улицей Величара – улицей Сечи – улицей Антона Незолы);

через Новые мосты и мост имени Преображенского.

"Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье завершается строительство современных фортификационных укреплений. Речь идет о многоуровневой защите Запорожья и близлежащих населенных пунктов.