В Запорожье почти на двое суток перекроют движение по Днепровской ГЭС
В связи с проведением ремонтных работ на выходных, 7 и 8 декабря, будет временно ограничено движение по Днепровской ГЭС
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Запорожской области.
Так, движение плотиной в связи с проведением ремонтных работ будет перекрыто с 08:00 7 декабря по 19:00 8 декабря.
Патрульные отметили, что объезд будет осуществляться:
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через Арковый мост острова Хортица (улицей Величара – улицей Сечи – улицей Антона Незолы);
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через Новые мосты и мост имени Преображенского.
"Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье завершается строительство современных фортификационных укреплений. Речь идет о многоуровневой защите Запорожья и близлежащих населенных пунктов.