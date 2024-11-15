Пограничники показали, как уничтожили вражеские цели на Запорожском направлении
Пилоты ГПСУ ударили по расположению оккупантов и их авто на Запорожском направлении
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Отследив врага, вместе с собратьями Сил обороны, пограничники с помощью FPV-дронов уничтожили два укрытия и транспортное средство захватчиков.
Напомним, на днях Силы обороны поразили РЛС и фортификационные постройки россиян в Серебрянском лесничестве на Луганщине.
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