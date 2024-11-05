В ГУР показали, как FPV-охотники уничтожают российские грузовики, фургоны и мотоциклы
Операторы FPV-дронов спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" продолжают боевую работу на фронте
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
С помощью дронов-камикадзе разведчики сожгли несколько грузовиков, фургонов и легковых автомобилей. Этот транспорт российские оккупанты использовали для подвоза на позиции личного состава, оружия и оборудования.
"Также удалось подстрелить московита-мотоциклиста, который в сумерках передвигался по полю ― похоже, в последнюю минуту своего позорного существования он мог убедиться, что шастать по Украине на мотоциклах тоже строго запрещено и смертельно опасно", – говорится в сообщении.
На видео разведчики показали результаты поражения вражеского транспорта.
Напомним, в Харьковской области бойцы ГУР, НГУ и 92-й бригады устроили россиянам масштабный "пушкорез". Силы обороны объединили усилия, чтобы выявить и уничтожить как можно больше российских орудий.