Количество пострадавших из-за ракетного удара по Запорожью возросло до 23, — ОВА

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Число раненых в результате сегодняшних ракетных обстрелов Запорожья увеличилось до 23 человек

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует RegioNews.

По его словам, пожар, возникший на месте попадания российской ракеты, уже ликвидирован.

"Количество раненых из-за удара россиян по Запорожье выросло до 23 человек", – говорится в сообщении.

Иван Федоров поблагодарил полицейских, медиков и чрезвычайников, работавших над устранением последствий российской атаки.

Он призвал запорожцев не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги.

Напомним, сегодня, около 9:35, в Запорожье во время воздушной тревоги раздался взрыв. Россияне ударили по объекту инфраструктуры.

В результате ракетной атаки погибли по меньшей мере шесть человек. Ранее сообщалось о 20 раненых.