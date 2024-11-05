фото: ГПСУ

На Запорожском направлении украинский беспилотник вышел победителем поединка с российским дроном

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Отмечается, что пограничный БПЛА встретил в небе Mavic оккупантов и, совершив воздушный таран, повредил ему лопасти.

"Эта удачная операция стала возможной благодаря профессионализму и бдительности аэроразведчиков Госпогранслужбы, сорвавших очередной вражеский замысел и защитивших жизнь украинских воинов", – говорится в сообщении.

Напомним, в ГУР показали, как FPV-операторы охотятся за российскими грузовиками, фургонами и мотоциклами.