Оккупанты в течение суток нанесли почти 400 ударов по Запорожской области

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За прошедшие сутки вражеская армия нанесла 386 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, авиационный удар военнослужащие РФ нанесли по Малиновке. 46 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. 5 РСЗО-обстрелов пришлись по Малой Токмачке и Работино.

Также Федоров проинформировал, что 334 артудара нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Работино, Новоандреевки, Малиновки, Левадного и Вербового.

Поступили 39 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Напомним, ранее также сообщалось, что в результате обстрелов Херсонщины за прошедшие сутки получили ранения три человека.