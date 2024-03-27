Сутки на Херсонщине: обстрелами повреждены жилые дома, трое раненых

фото: Херсонская областная прокуратура

В результате обстрелов Херсонщины за прошедшие сутки получили ранения три человека

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает RegioNews.

В частности, как отмечается в сообщении, за прошедшие сутки противник обстреливал Тягинку, Берислав, Новоберислав, Днепровское, Кизомис, Качкаровку, Республиканец, Одрадокаменку, Золотую Балку, Львово и город Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждена многоэтажка и 2 частных дома. Также были зафиксированы попадания в хозяйственное сооружение, автобус и автомобиль", - рассказал Прокудин.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Напомним, ночью российские войска атаковали Украину 13 ударными дронами типа "Шахед". Большинство из них удалось сбить сил ПВО.