В Мелитополе в мусорном баке нашли мертвого младенца
В Мелитополе Запорожской области в мусорном баке в пакете нашли тело новорожденного мальчика
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Мелитопольского районного управления полиции.
Полицейские установили, что двое местных жителей 7 ноября около 09:30 в мусорном баке возле одного из многоэтажных домов по улице Ярослава Мудрого в Мелитополе нашли полимерный пакет, в котором было полотенце, в которое было завернуто тело ребенка.
Следственно-оперативной группой обнаружено тело новорожденного мальчика без признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти ребенка тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Харькова посреди улицы обнаружили мертвых мать и ребенка.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство