В Мелитополе в мусорном баке нашли мертвого младенца

Фото: сайт Национальной полиции

В Мелитополе Запорожской области в мусорном баке в пакете нашли тело новорожденного мальчика

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Мелитопольского районного управления полиции.

Полицейские установили, что двое местных жителей 7 ноября около 09:30 в мусорном баке возле одного из многоэтажных домов по улице Ярослава Мудрого в Мелитополе нашли полимерный пакет, в котором было полотенце, в которое было завернуто тело ребенка.

Следственно-оперативной группой обнаружено тело новорожденного мальчика без признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти ребенка тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Харькова посреди улицы обнаружили мертвых мать и ребенка.