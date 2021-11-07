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07 ноября 2021, 14:17 164

В Мелитополе в мусорном баке нашли мертвого младенца

07 ноября 2021, 14:17 164
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Фото: сайт Национальной полиции
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В Мелитополе Запорожской области в мусорном баке в пакете нашли тело новорожденного мальчика

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Мелитопольского районного управления полиции.

Полицейские установили, что двое местных жителей 7 ноября около 09:30 в мусорном баке возле одного из многоэтажных домов по улице Ярослава Мудрого в Мелитополе нашли полимерный пакет, в котором было полотенце, в которое было завернуто тело ребенка.

Следственно-оперативной группой обнаружено тело новорожденного мальчика без признаков насильственной смерти. Для установления причины смерти ребенка тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре Харькова посреди улицы обнаружили мертвых мать и ребенка.

смерть полиция Мелитополь ребенок Запорожская область

 
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