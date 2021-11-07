У Мелітополі в сміттєвому баку знайшли мертве немовля

Фото: сайт Національної поліції

У Мелітополі Запорізької області в сміттєвому баку в пакеті знайшли тіло новонародженого хлопчика

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Мелітопольського районного управління поліції.

Поліцейські встановили, що двоє місцевих мешканців 7 листопада близько 09:30 в сміттєвому баку біля одного із багатоповерхових будинків по вулиці Ярослава Мудрого у Мелітополі знайшли полімерний пакет, в якому був рушник, в який було загорнуто тіло дитини.

Слідчо-оперативної групою виявлено тіло новонародженого хлопчика без ознак насильницької смерті. Для встановлення причини смерті дитини тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Харкова посеред вулиці виявили мертвих матір і дитину.