У Мелітополі в сміттєвому баку знайшли мертве немовля
У Мелітополі Запорізької області в сміттєвому баку в пакеті знайшли тіло новонародженого хлопчика
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Мелітопольського районного управління поліції.
Поліцейські встановили, що двоє місцевих мешканців 7 листопада близько 09:30 в сміттєвому баку біля одного із багатоповерхових будинків по вулиці Ярослава Мудрого у Мелітополі знайшли полімерний пакет, в якому був рушник, в який було загорнуто тіло дитини.
Слідчо-оперативної групою виявлено тіло новонародженого хлопчика без ознак насильницької смерті. Для встановлення причини смерті дитини тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Харкова посеред вулиці виявили мертвих матір і дитину.
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