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07 листопада 2021, 14:17 164

У Мелітополі в сміттєвому баку знайшли мертве немовля

07 листопада 2021, 14:17 164
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Фото: сайт Національної поліції
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У Мелітополі Запорізької області в сміттєвому баку в пакеті знайшли тіло новонародженого хлопчика

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Мелітопольського районного управління поліції.

Поліцейські встановили, що двоє місцевих мешканців 7 листопада близько 09:30 в сміттєвому баку біля одного із багатоповерхових будинків по вулиці Ярослава Мудрого у Мелітополі знайшли полімерний пакет, в якому був рушник, в який було загорнуто тіло дитини.

Слідчо-оперативної групою виявлено тіло новонародженого хлопчика без ознак насильницької смерті. Для встановлення причини смерті дитини тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у центрі Харкова посеред вулиці виявили мертвих матір і дитину.

смерть поліція Мелітополь дитина Запорізька область

 
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