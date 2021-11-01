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01 ноября 2021, 11:41 790

В Запорожье в подъезде дома нашли мужчину в крови и с отрезанным ухом

01 ноября 2021, 11:41 790
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Фото из открытых источников
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В Запорожье на улице Украинской прохожие увидели окровавленного мужчину, который шел по улице. А в подъезде дома №43 обнаружили еще одного мужчину в крови и с отрезанным ухом, которое лежало рядом

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Запорожской области.

Окровавленного пешехода задержали правоохранители, а у его жертвы, кроме отрезанного уха, обнаружили пробитое легкое и другие раны. В батарее подъезда нашли и нож, которым ранили мужчину.

Пострадавший скончался в 5-й горбольнице во время проведения реанимационных мероприятий.

"Сотрудники сектора криминальной полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что умерший распивал спиртные напитки с ранее судимым 45-летним гражданином. Во время распития между ними возникла ссора и последний нанес потерпевшему несколько ударов ножом, после чего совершил ампутацию левой ушной раковины", - рассказала пресс-секретарь полиции области Елена Лебединская.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК. Открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Напомним, на днях в больнице Днепра пациент убил соседа по палате.

криминал смерть полиция Запорожье

 
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