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28 октября 2021, 12:59 1301

В ресторане Запорожья произошла резня, есть погибший

28 октября 2021, 12:59 1301
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Фото из открытых источников
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В одном из элитных ресторанов Запорожья 28 октября утром жестоко убили мужчину

Об этом пишут в местном телеграм-канале, передает RegioNews.

Как стало известно, инцидент произошел в одном из элитных ресторанов на проспекте Маяковского. Там, предварительно, между группой людей произошел конфликт, в результате чего погиб мужчина, на вид которому около 20-30 лет.

На месте происшествия работали правоохранители. Копы нашли документы одного из участников драки, а также следы крови, которые вели в сторону заброшенного детского сада.

"За его забором обнаружили мужчину в крови и с ранением плеча. Объяснить ситуацию он не смог. Дальше следствие будет разбираться, пострадавший он или агрессор”, — отметили в телеграм-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в хостеле на Николаевской дороге 26-летний уроженец Днепропетровщины ударил ножом в грудь и живот своего земляка через обиду.

Запорожье ЧП смерть полиция

 
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