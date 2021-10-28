У ресторані Запоріжжя сталася різанина, є загиблий

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Про це пишуть у місцевому телеграм-каналі, передає RegioNews.

Як стало відомо, інцидент стався в одному з елітних ресторанів на проспекті Маяковського. Там, попередньо, між групою людей стався конфлікт, внаслідок чого загинув чоловік, на вигляд якому близько 20—30 років.

На місці події працювали правоохоронці. Копи знайшли документи одного з учасників бійки, а також сліди крові, які вели у бік занедбаного дитячого садка.

"За його парканом виявили чоловіка в крові та з пораненням плеча. Пояснити ситуацію він не зміг. Далі слідство розбиратиметься, постраждалий він чи агресор”, — наголосили у телеграм-каналі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі в хостелі на Миколаївській дорозі 26-річний уродженець Дніпропетровщини вдарив ножем у груди та живіт свого земляка через образи.