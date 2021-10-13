На Запорожском курорте частично отменили карантинные ограничения для пенсионеров
Исполком Бердянского горсовета отменил решение об ограничении льготного проезда для пенсионеров на время карантина и повысили тариф на проезд в общественном транспорте
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу горсовета.
Указанным решением установлены ограничения во времени на льготный проезд в маршрутном транспорте для граждан, которые имеют категории "пенсионер по возрасту" или "лицо с инвалидностью 3 группы".
Теперь эти категории граждан могут пользоваться льготным проездом в любое время.
Вместе с тем на заседании исполкома был поднят тариф на проезд в общественном транспорте, теперь цены на проезд соотносимые с теми, что действуют, например, в Запорожье: от 8 до 14 гривен на различных маршрутах.
Напомним, что недавно подорожал общественный транспорт в Сумах.
Новые тарифы в коммунальных троллейбусах и автобусах:
6 гривен - обычный билет;
бесплатно - для школьников и пенсионеров.
Новые тарифы в частных маршрутках:
10 гривен - обычный билет;
5 гривен - для учащихся 1-4 классов.
По маршруту Сумы-Песчаное стоимость проезда составит 13 гривен.