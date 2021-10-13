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13 октября 2021, 13:52 8

На Запорожском курорте частично отменили карантинные ограничения для пенсионеров

13 октября 2021, 13:52 8
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из открытых источников
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Исполком Бердянского горсовета отменил решение об ограничении льготного проезда для пенсионеров на время карантина и повысили тариф на проезд в общественном транспорте

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу горсовета.

Указанным решением установлены ограничения во времени на льготный проезд в маршрутном транспорте для граждан, которые имеют категории "пенсионер по возрасту" или "лицо с инвалидностью 3 группы".

Теперь эти категории граждан могут пользоваться льготным проездом в любое время.

Вместе с тем на заседании исполкома был поднят тариф на проезд в общественном транспорте, теперь цены на проезд соотносимые с теми, что действуют, например, в Запорожье: от 8 до 14 гривен на различных маршрутах.

Напомним, что недавно подорожал общественный транспорт в Сумах.

Новые тарифы в коммунальных троллейбусах и автобусах:

6 гривен - обычный билет;

бесплатно - для школьников и пенсионеров.

Новые тарифы в частных маршрутках:

10 гривен - обычный билет;

5 гривен - для учащихся 1-4 классов.

По маршруту Сумы-Песчаное стоимость проезда составит 13 гривен.

карантин COVID-19 пенсия Ограничение

 
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