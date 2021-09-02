На Запорожье бухгалтер присвоила почти 200 тысяч бюджетных средств

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В Запорожской области будут судить главного бухгалтера госучреждения исполнения наказаний за растрату и присвоение почти 200 тысяч бюджетных средств

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении областной прокуратуры.

По данным следствия, чиновник с использованием корпоративной банковской платежной карточки, которая предназначена для обеспечения выплат заработной платы осужденным, с расчетного счета исправительного центра снимал наличные через банкомат и осуществлял систематические безналичные оплаты за товары и услуги в собственных целях.

Таким образом подозреваемый растратил и присвоил почти 200 тысяч гривен бюджетных средств, чем причинил государству соответствующую материальный ущерб.

Обвинительный акт в отношении злоумышленника по факту растраты и присвоения бюджетных средств направили в суд.

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