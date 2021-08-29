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29 августа 2021, 16:06 1396

В Киеве касирша супермаркета может получить до 8 лет тюрьмы из-за кражи из кассы 2 тысяч гривен

29 августа 2021, 16:06 1396
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Полиция Киева
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Следователи полиции Киева сообщили о подозрении в мошенничестве кассирше одного из столичных супермаркетов. По версии следствия она присвоила более 2 тысяч гривен

Расследование началось после обращения руководитель одного из столичных супермаркетов с заявлением о том, что во время аудита он обнаружил нехватку денег.

Во время проверки полученной информации полицейские установили, что к совершению правонарушения причастна 38-летняя сотрудница магазина.

По данным полиции, злоумышленница неоднократно осуществляла "возврат" приобретенного покупателями товара, после чего забирала из кассы деньги. За содеянное, в случае доказательства вины ей грозит до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следователи Оболонского управления полиции за процессуального руководства окружной прокуратуры сообщили фигурантке о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

полиция мошенники супермаркет

 
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