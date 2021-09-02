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02 вересня 2021, 16:59 43

На Запоріжжі бухгалтер привласнила майже 200 тисяч бюджетних коштів

02 вересня 2021, 16:59 43
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Фото: Рixabay
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У Запорізькій області судитимуть головного бухгалтера держустанови виконання покарань за розтрату та привласнення майже 200 тисяч бюджетних коштів

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

За даними слідства, посадовець із використанням корпоративної банківської платіжної картки, яка призначена для забезпечення виплат заробітної плати засудженим, із розрахункового рахунку виправного центру знімав готівку через банкомат та здійснював систематичні безготівкові оплати за товари та послуги у власних цілях.

У такий спосіб підозрюваний розтратив та привласнив майже 200 тисяч гривень бюджетних коштів, чим спричинив державі відповідну матеріальну шкоду.

Обвинувальний акт стосовно зловмисника за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів скерували до суду.

Раніше ми писали про те, що у Києві касирка супермаркету може отримати до 8 років в'язниці через крадіжку з каси 2 тисяч гривень.

Запоріжжя Україна суд кримінал поліція

 
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