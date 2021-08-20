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20 августа 2021, 17:19 177

В курортной Кирилловке запретили отдыхающим вытаскивать медуз на берег

20 августа 2021, 17:19 177
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Рixabay
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В Кирилловке (Запорожская область) туристам запретили вытаскивать медуз на берег

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РИА Мелитополь".

На косе Пересып установили соответствующие таблички. Они аргументируют это тем, что процесс разложения морской живности сопровождается вонью и неэстетичным зрелищем.

На многих базах отдыха устанавливают сетки на пляжах, но они перестают помогать, когда начинается шторм.

Ранее мы писали о том, что на запорожских курортах отдыхающие страдают от нашествия медуз.

курорты море Украина отдых Запорожская область

 
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