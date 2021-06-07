Фото: Нацполиция

В Запорожье мужчина угрожал взорвать ТЦ “Украина”, если ему не дадут миллион долларов и вертолет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГУНП в Запорожской области.

Отмечается, что инцидент произошел еще 5 июня. В полицию с мобильного телефона поступило сообщение от мужчины, что торговый центр "Украина” заминирован. За неосуществление взрыва гражданин требовал один миллион долларов США и вертолет.

"Работники управления взрывотехнической службы ГУНП в Запорожской области безотлагательно прибыли до торгового заведения, где осуществили эвакуацию около 400 граждан, а также проверку помещений и прилегающей территории”, - сообщили в полиции.

Правоохранители установили личность злоумышленника и вели с ним переговоры - мужчина был согласен на получение только 15 тысяч долларов. Тем временем проверка помещения завершилась, взрывчатых предметов не обнаружили.

Злоумышленником оказался житель Запорожья 2000 года рождения, его задержали в квартире, где он проживает. Молодой человек находился навеселе.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе из психбольницы сбежал мужчина, угрожавший взорвать банк.