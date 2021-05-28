В Мариуполе из психбольницы сбежал мужчина, который угрожал взорвать банк

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Вчера из психиатрической больницы Мариуполя сбежал опасный мужчина, который в декабре прошлого года захватил заложников и угрожал взорвать банк. После побега из больницы он был объявлен в розыск

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

Сегодня утром, 28 мая, патрульные разыскали 31-летнего мужчину. Он пытался покинуть территорию города пешком.

Патрульные разыскали мужчину, который вчера сбежал из психиатрической больницы. Его задержали патрульные на блокпосту на Запорожском Шоссе", - говорится в сообщении.

Сейчас его передали медикам больницы, где задержанный будет и дальше проходить принудительное лечение.

Напомним, 10 декабря 2020 года в Мариуполе мужчина захватил отделение банка. Он угрожал взорвать здание и требовал приехать журналистов и руководство полиции города.