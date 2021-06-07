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07 червня 2021, 14:34 4

У Запоріжжі чоловік погрожував підірвати ТЦ

07 червня 2021, 14:34 4
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Фото: Нацполіція
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У Запоріжжі чоловік погрожував підірвати ТЦ “Україна”, якщо йому не дадуть мільйон доларів та гелікоптер

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУНП в Запорізькій області.

Зазначається, що інцидент стався ще 5 червня. До поліції з мобільного телефону надійшло повідомлення від чоловіка, що торговельний центр "Україна” заміновано. За нездійснення вибуху громадянин вимагав один мільйон доларів США та гелікоптер.

"Працівники управління вибухотехнічної служби ГУНП в Запорізькій області невідкладно прибули до торговельного закладу, де здійснили евакуацію близько 400 громадян, а також перевірку приміщень і прилеглої території”, - повідомили в поліції.

Правоохоронці встановили особу зловмисника та вели з ним перемовини - чоловік був згоден на отримання тільки 15 тисяч доларів. Тим часом перевірка приміщення завершилась, вибухових предметів не виявили.

Зловмисником виявився житель Запоріжжя 2000 року народження, його затримали у квартирі, де він проживає. Молодик перебував напідпитку.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі з психлікарні втік чоловік, який погрожував підірвати банк.

Україна кримінал поліція Запоріжжя центр

 
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