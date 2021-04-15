Пропавшего на Киевщине двухлетнего мальчика нашли живым и невредимым

Малыша искали всю ночь и пол дня не меньше трех сотен людей

Малыша искали всю ночь и пол дня не меньше трех сотен людей

Фото с Facebook-страницы Андрей Небитова

Пропала вчера в Киевской области ребенок найден в результате настойчивых поисков полиции, Нацгвардии, спасателей.

Об этом сообщил своей Facebook-странице начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, передает RegioNews.

Двухлетний Богдан Униченко вчера играл в своем дворе в селе Раговка Вышгородского района. Около 16 часов его мама поняла, что ребенка нет. До 21:00 родители пытались найти его сами. Потом подняли тревогу.

В результате мальчика всю ночь и половину сегодняшнего дня искали около 300 человек, в том числе Нацгвардия, ГСЧС, привлекали вертолет для осмотра большей территории. Мальчик найден целым и невредимым.

УВАГА!!!! Знайшли хлопчика!!! Це найкращий у житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку!!! Дякую всім! Posted by Андрій Нєбитов on Thursday, April 15, 2021

Как сообщалось, на Киевщине с вертолетом ищут пропавшего двухлетнего малыша. Поиски продолжались всю ночь.