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15 апреля 2021, 13:34 29

Пропавшего на Киевщине двухлетнего мальчика нашли живым и невредимым

15 апреля 2021, 13:34 29
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Малыша искали всю ночь и пол дня не меньше трех сотен людей
Малыша искали всю ночь и пол дня не меньше трех сотен людей
Фото с Facebook-страницы Андрей Небитова
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Пропала вчера в Киевской области ребенок найден в результате настойчивых поисков полиции, Нацгвардии, спасателей.

Об этом сообщил своей Facebook-странице начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, передает RegioNews.

Двухлетний Богдан Униченко вчера играл в своем дворе в селе Раговка Вышгородского района. Около 16 часов его мама поняла, что ребенка нет. До 21:00 родители пытались найти его сами. Потом подняли тревогу.

В результате мальчика всю ночь и половину сегодняшнего дня искали около 300 человек, в том числе Нацгвардия, ГСЧС, привлекали вертолет для осмотра большей территории. Мальчик найден целым и невредимым.

УВАГА!!!! Знайшли хлопчика!!! Це найкращий у житті подарунок оперативникам поліції Київської області на День карного розшуку!!! Дякую всім!

Posted by Андрій Нєбитов on Thursday, April 15, 2021

Как сообщалось, на Киевщине с вертолетом ищут пропавшего двухлетнего малыша. Поиски продолжались всю ночь.

ГСЧС Нацполиция ребенок результат поиск

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