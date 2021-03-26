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26 марта 2021, 13:50 1873

В Запорожье обрушилось шестиэтажное здание

26 марта 2021, 13:50 1873
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Инцидент произошел в 6-этажном деловом центре в центре города
Инцидент произошел в 6-этажном деловом центре в центре города
Фото из открытых источников
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В Запорожье обрушился этаж в офисном здании - один человек получил травмы.

Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет RegioNews.

Инцидент произошел в 6-этажном деловом центре в центре города. По предварительным данным, в одном из офисов должны были проводить ремонт. Когда начали подготовительные работы, рухнуло перекрытие между 3-м и 4-м этажами.

Тяжелая глыба сокрушила половину офиса, рабочего привалило обломками. Мужчине зажало ноги, освободить его удалось лишь с помощью спецсредств, пострадавшего передали медикам.

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Кроме него рядом никого не было, поэтому пострадавших больше нет. Сейчас на месте работают правоохранители. Состояние здания изучает специальная комиссия. Известно, что офис открыли в здании бывшего общежития. Он построен полсотни лет назад.

Нагадаємо, в Запорожье мужчина устроил стрельбу по прохожим.

Украина полиция Запорожье правоохранители обвал

 
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