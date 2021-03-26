В Запорожье обрушилось шестиэтажное здание

Инцидент произошел в 6-этажном деловом центре в центре города

Инцидент произошел в 6-этажном деловом центре в центре города

Фото из открытых источников

В Запорожье обрушился этаж в офисном здании - один человек получил травмы.

Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет RegioNews.

Инцидент произошел в 6-этажном деловом центре в центре города. По предварительным данным, в одном из офисов должны были проводить ремонт. Когда начали подготовительные работы, рухнуло перекрытие между 3-м и 4-м этажами.

Тяжелая глыба сокрушила половину офиса, рабочего привалило обломками. Мужчине зажало ноги, освободить его удалось лишь с помощью спецсредств, пострадавшего передали медикам.

Кроме него рядом никого не было, поэтому пострадавших больше нет. Сейчас на месте работают правоохранители. Состояние здания изучает специальная комиссия. Известно, что офис открыли в здании бывшего общежития. Он построен полсотни лет назад.

Нагадаємо, в Запорожье мужчина устроил стрельбу по прохожим.