У Запоріжжі обвалилася шестиповерхова будівля

Інцидент стався в 6-поверховому діловому центрі в центрі міста

Інцидент стався в 6-поверховому діловому центрі в центрі міста

Фото з відкритих джерел

У Запоріжжі обвалився поверх в офісній будівлі - одна людина отримала травми.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, пише RegioNews.

Інцидент стався в 6-поверховому діловому центрі в центрі міста. За попередніми даними, в одному з офісів повинні були проводити ремонт. Коли почали підготовчі роботи, завалилося перекриття між 3-м і 4-м поверхами.

Важка брила розтрощила половину офісу, робочого привалило уламками. Чоловікові затиснуло ноги, звільнити його вдалося лише за допомогою спецзасобів, постраждалого передали медикам.

Крім нього поруч нікого не було, тож постраждалих немає. Зараз на місці працюють правоохоронці. Стан будівлі вивчає спеціальна комісія. Відомо, що офіс відкрили у будівлі колишнього гуртожитку. Він побудований півсотні років тому.

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік влаштував стрілянину по перехожих.