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26 березня 2021, 13:50 1656

У Запоріжжі обвалилася шестиповерхова будівля

26 березня 2021, 13:50 1656
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Інцидент стався в 6-поверховому діловому центрі в центрі міста
Інцидент стався в 6-поверховому діловому центрі в центрі міста
Фото з відкритих джерел
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У Запоріжжі обвалився поверх в офісній будівлі - одна людина отримала травми.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, пише RegioNews.

Інцидент стався в 6-поверховому діловому центрі в центрі міста. За попередніми даними, в одному з офісів повинні були проводити ремонт. Коли почали підготовчі роботи, завалилося перекриття між 3-м і 4-м поверхами.

Важка брила розтрощила половину офісу, робочого привалило уламками. Чоловікові затиснуло ноги, звільнити його вдалося лише за допомогою спецзасобів, постраждалого передали медикам.

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Крім нього поруч нікого не було, тож постраждалих немає. Зараз на місці працюють правоохоронці. Стан будівлі вивчає спеціальна комісія. Відомо, що офіс відкрили у будівлі колишнього гуртожитку. Він побудований півсотні років тому.

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік влаштував стрілянину по перехожих.

Україна поліція Запоріжжя правоохоронці обвал

 
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